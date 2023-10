Cdm – Osimhen in Nigeria vedrà la partita in televisione

Victor Osimhen è stato autorizzato dal Napoli a rimanere in Nigeria nel giorno della partita contro l’Union Berlino. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Osimhen seguirà la partita in televisione da Lagos. Probabilmente, Giacomo Raspadori sarà nuovamente il punto focale dell’attacco del Napoli in quella partita. Raspadori dovrebbe agire come un centravanti di raccordo, cercando di attirare l’attenzione degli avversari e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni offensivi per creare opportunità offensive per la squadra.