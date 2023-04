Fabio Caressa, come ogni sabato, è andato a “Radio Deejay”, nel consueto programma con Ivan Zazzaroni, ha fatto il punto su Victor Osimhen e sul suo infortunio.

In particolare, per il telecronista di Sky l’infortunio di Osimhen è stato il punto di partenza da cui partire per criticare la sosta delle Nazionali con queste parole:

“Io credo che la sosta delle Nazionali sia una grande rottura, e menomale che è finita. Cioè, il Napoli ha perso Osimhen in questa pausa delle Nazionali: ma dico io, secondo te non farebbe bene ADL a richiedere un risarcimento, ma un risarcimento alto? Così le società perdono soldi! Poi io credo che Osimhen non sarà un’assenza decisiva in campionato, ma a livello di Champions sposta qualcosa, perché l’attaccante è impattante sul gioco del Napoli”.