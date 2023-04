Daspo al Maradona per 3 tifosi: tra i motivi scavalcamento, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale

Sono stai emessi tre nuovi Daspo dalla questura di Napoli nei confronti di altrettanti tifosi azzurri. Due in occasione di Napoli-Lazio del 3 marzo e uno per Napoli Atalanta dell’11. Il primo, un ragazzo di 29 anni, era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso, il secondo, un 40enne per resistenza al Pubblico ufficiale, con conseguente rifiuto di fornire le generalità, lesioni personali e minaccia agli addetti ai controlli.

In occasione di Napoli-Atalanta, il provvedimento emesso contro un giovane di 28 anni, è della durata di 1 anno, è il motivo della denuncia è stato quello di scavalcamento presso lo stadio Maradona.