Antonelli: “Il Napoli è stato frenato dai parametri aziendali, su Deulofeu…”

Stefano Antonelli, agente di tanti calciatori tra cui Destiny Udogie, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il procuratore ha prima parlato del mercato di Juventus e Napoli: “È innegabile che i bianconeri stiano dirigendo una grande campagna acquisti. L’arrivo di Di Maria ne è la prova inconfutabile. La società di De Laurentiis è stata frenata dai parametri aziendali. Tuttavia, Spalletti ha a sua disposizione una rosa di tutto valore. Zielinski ha delle richieste. Non so cosa succederà per quanto riguarda Fabian Ruiz; forse qualche squadra potrebbe aspettare la prossima estate per acquistarlo a zero. Kvaratskhelia è un bel giocatore. Gli azzurri lotteranno per un posto in Champions, ne sono certo.”

Antonelli ha poi proseguito: “Credo che il Napoli avesse altre idee oltre a Deulofeu. Dico ciò perché in caso contrario avrebbe chiuso velocemente la faccenda. Quando la trattativa è lunga significa che la squadra ha altri obiettivi. Udogie è nei radar dei top 5 club europei. L’Udinese ha già venduto un esterno, ovvero Molina all’Atletico Madrid. Ora ha aperto le porte a nuovi contatti per Destiny. Chissà…”