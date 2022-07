Juan Jesus: “Lotteremo per il campionato, Kim si integrerà presto con noi!”

Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell’amichevole di domani contro l’Adana Demirspor. Ecco le sue dichiarazioni:

“Kim dovrà integrarsi velocemente nei piani tattici del mister. In Turchia il calcio è completamente diverso. Koulibaly ci ha dato tanto. Nello spogliatoio si sente la sua assenza. Tuttavia, la nostra difesa si è comportata bene anche quando lui non ha giocato. Siamo all’altezza di gestire la sua partenza. È vero che abbiamo perso dei giocatori, ma ne stanno arrivando altri dello stesso livello. La società sta facendo il suo meglio. Il Napoli deve dire la sua in ogni ambito, che sia in Italia o in Europa. I tifosi lo meritano.“

Il brasiliano ha chiuso: “Domani dovremo dare tutto. Quando hai questa maglia addosso non esistono amichevoli. Balotelli è la loro punta di diamante. Lo dovremo tenere d’occhio.”