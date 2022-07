Chiariello: “Il Napoli si è indebolito ma bisognerà capire quanto! Vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto attraverso i propri social per fare il punto sul Napoli al termine della prima parte di ritiro. Queste le sue parole: “Restano tre incognite fondamentali: Meret, Kvicha ed il sostituto di Koulibaly! Se questi non si dimostreranno a livello dei predecessori, allora andremo incontro ad un vero e proprio ridimensionamento. In caso contrario, parleremo di rifondazione. Questo è un processo fisiologico, gli anni passano per tutti ed inoltre, per molti calciatori, c’era anche la questione dei contratti da dover risolvere. Prima o poi sapevamo che poteva accadere, dopo 18 anni rischiamo di non essere minimamente all’altezza della stagione precedente.

Per quanto riguarda il mercato non voglio ancora esprimermi. La campagna estiva non è ancora terminata e fin quando non verrà chiusa, ADL potrebbe piazzare un colpo dei suoi. Ciò che per certo c’è da stabilire è: quanto questo Napoli sarà più scarso rispetto a quello dell’anno scorso?“