TMW – Cavani vuole giocare in Spagna, niente Salernitana per lui!

Edinson Cavani è uno dei tanti svincolati di lusso in giro per il mondo. L’attaccante ex-Napoli non ha ancora trovato una nuova squadra ma le offerte non mancano. La Salernitana di Iervolino era stata una delle prime a dimostrarsi interessata. Il 35enne però ha scelto di rifiutare l’offerta dei granata perché vuole continuare a giocare a livelli superiori.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da TMW, l’uruguayano avrebbe aperto la porta al Villarreal. Nonostante Gerard Moreno e Paco Alcacer formino un attacco di grande valore, il sottomarino giallo vuole portare El Matador alla corte di Emery. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare lo scatto decisivo. Dopo una stagione sottotono con la maglia del Manchester United, il classe ’87 vuole dimostrare a tutti di poter ancora dire la sua nel calcio che conta.