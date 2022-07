All. Fenerbahce: “È stata pagata la clausola di Kim Min-Jae!”

Ora è ufficiale, Kim Min-Jae lascerà il Fenerbahce. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League, il tecnico Jorge Jesus ha annunciato l’addio del difensore sudcoreano.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “È stata una sorpresa per me. Il club non può farci niente, ma è stata pagata la clausola di Kim! Per noi è un duro colpo ma i nostri giocatori sapranno come reagire a questa botta.”

Ad accompagnare queste parole, c’è anche il giornalista Alfredo Pedullà che dà un indizio sulla possibilità di vedere il classe ’96 con la maglia del Napoli. A sua detta infatti, tra il calciatore e la società azzurra ci sarebbe un’aria di svolta.