Tacchinardi: “Lazio, Roma e Napoli? Vi svelo chi rischia di restare fuori dalla Champions”

Il noto ex calciatore, Alessio Tacchinardi, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per dire la sua sulla prossima stagione di alcune delle squadre più forti del campionato. Queste le sue parole: “Mourinho, Sarri e Spalletti sono tre maestri! Danno lustro al nostro campionato e mi aspetto una lotta più duratura tra questi tre team per un posto in Champions League.

Chi rischia di più? Direi Spalletti con il suo Napoli! La squadra della scorsa stagione era molto forte, tanto di giocarsi addirittura le proprie chance per lo Scudetto. Adesso però sono partiti diversi profili molto importanti, ciò mi da l’idea che qualcosa si sia rotto nello spogliatoio. Vedremo quale asso tirerà fuori dalla manica ma, dei tre, Spalletti mi sembra quello più a rischio”.