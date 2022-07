Orsi sul Napoli: “Giusto che Meret rimanga, che Mertens non imiti Insigne!”

“Alex Meret è il primo o secondo portiere della Serie A. È il vice-Donnarumma in Nazionale, prova che è di altissimo livello.” Queste le parole dell’ex calciatore Nando Orsi in occasione della sua intervista a 1 Station Radio, dove ha fatto il punto sul mercato del Napoli e non solo.

L’ex Lazio ha continuato: “Meret mi piace molto. È bravo tecnicamente e ha una buona coordinazione. Quello in cui deve migliorare è la personalità: un portiere deve guidare la difesa e lui ancora non lo fa. Non deve giocare con la pressione di non poter sbagliare. In Italia la classe portieri sta innalzando il suo grado. Ci sono tanti estremi difensori che stanno crescendo come Vicario, Cragno, Carnesecchi e appunto Meret. Sicuramente la nostra Nazionale è in mani sicure sotto questo aspetto. Sono molto contento anche del fatto che Gollini sia tornato in Serie A.”

“Fino ad ora Ospina ha rappresentato una garanzia per il Napoli. La società ha preso una decisione e sono convinto che si rivelerà quella giusta. Sulla vicenda Koulibaly, dubito che il senegalese possa andare via. In ogni caso, se dovesse succedere, si dovrebbe andare avanti e sostituirlo provando a limitare i danni.”

“Il campionato americano mi sembra una destinazione che porta soltanto a guadagnare di più. Tuttavia, non mi sento di giudicare i vari Chiellini, Insigne e Criscito. Sicuramente vivranno un’esperienza ludica. Spero che Mertens non prenda esempio da loro. Dispiace che vada via da Napoli, ma gli accordi sono bilaterali.”

Orsi ha infine chiuso affrontando l’argomento Ronaldo e il suo accostamento alla squadra azzurra: “Mi sento di dire che è impossibile che un giocatore come lui possa approdare nella società di De Laurentiis. Non si è in grado di poter soddisfare un calciatore che percepisce 25 milioni a stagione.”