Altobelli: “Il Napoli si giocherà lo scudetto insieme alle altre, vi spiego perchè”

Il noto opinionista ed ex calciatore, Alessandro Altobelli, ha detto la sua circa le possibilità del Napoli di vincere il prossimo scudetto in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Il Napoli ha avuto delle uscite parecchio importanti ma sono sicuro che il De Laurentiis ha già in mente come rimpiazzarli. Finora ha fatto solo due acquisti ma vi assicuro che sono di assoluto livello e daranno una grossa mano a Spalletti nella prossima stagione. Oltre agli azzurri anche la Roma si è rinforzata con elementi di esperienza ed è per questo che sono sicuro che lo scudetto se lo giocheranno anche loro, assieme al Napoli ed alle altre.

Al momento l’Inter è l’unica cha ha chiuso diversi colpi molto importanti, la Juventus li ha in programma ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Mi aspetto qualcosa in più dal Milan che, al momento, ha chiuso solo per Divock Origi“.