Durante: “De Lurentiis non ha capito una cosa, vi spiego”

Critiche pesanti per De Laurentiis da parte di Sabatino Durante. L’agente FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio, spiegando il problema del presidente del Napoli.

“ADL non ha capito una cosa: non è l’unico ad avere il coltello dalla parte del manico. In una trattativa per un rinnovo di contratto, il potere decisionale è anche del calciatore. La negoziazione andrebbe iniziata prima che il giocatore arrivi in scadenza, altrimenti si finisce per perderlo.”

“De Laurentiis è molto attento ai bilanci e quindi prima di acquistare aspetta sempre le cessioni. Il problema è che le uscite dipendono anche dai prezzi fissati dalle società. Il patron del Napoli crede di essere il ‘padrone del vapore’.”