Il Messaggero – Non solo Napoli, la Lazio ha messo nel mirino Maximiano: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio, che ancora non ha regalato a Sarri il portiere titolare per la prossima stagione, avrebbe messo nel mirino il calciatore del Granada, Maximiano! L’estremo difensore, accostato per diverso tempo anche al Napoli prima del rinnovo di Meret, è stato retrocesso dopo l’ultima stagione in Liga Spagnola. Lotito vorrebbe provare a portarlo nella capitale con la stessa formula che Mendes, agente del calciatore, aveva proposto al Napoli: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

I capitolini ci pensano ma Sarri non è del tutto convinto! Sul suo taccuino il primo nome della lista era Carnesecchi, quasi sicuramente sfumato. Resta quello di Vicario che potrebbe trasferirsi a Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.