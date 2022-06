Zaccardo: “Kvaratskhelia mi ricorda Leao. Ha le carte per fare bene a Napoli, vi spiego perchè”

Cristian Zaccardo, ex calciatore ed intermediario nella trattativa che ha portato Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: “Seguo da tempo Kvaratskhelia, avrà bisogno di tempo per ambientarsi ma ha delle qualità importanti. Lui è un esterno alto che gioca a sinistra, il suo piede è il destro e quindi compie spesso il movimento a rientrare. Credo assomigli a Leao e magari potrà intraprendere il suo stesso percorso. Ha le carte per fare bene, quello che mi colpisce di più è che quando sbaglia un dribbling poi lo riprova subito dopo”.