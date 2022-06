TMW – Ostigard e Deulofeu sono i primi obiettivi del Napoli

Nonostante i tanti nomi che circolano in orbita azzurra, il Napoli sembra avere alcuni obiettivi chiari su cui puntare in fase di calciomercato. Come scrive Niccolò Ceccarini su TMW, in caso di partenza di uno tra Politano e Ounas nel mirino c’è Gerard Deulofeu, che è in cima alla lista dei nomi per rinforzare l’attacco. E la stessa cosa si può dire per Leo Ostigard, che resta in pole position per la difesa, un altro reparto dove bisogna monitorare i movimenti in uscita, e il riferimento va chiaramente a Kalidou Koulibaly.