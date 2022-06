Arrivano novità dal Portogallo sull’interesse del Napoli per Sergio Oliveira, centrocampista della Roma. Secondo il quotidiano A Bola, i giallorossi sarebbero al lavoro per riscattare il giocatore dal Porto, guardandosi le spalle dai possibili tentativi del Valencia di Gattuso e del Napoli. Il club portoghese non sembra voler fare sconti rispetto ai 13 milioni di euro richiesti, ma nè i capitolini e nè le altre due società interessate sarebbero disposte a spendere una tale cifra. A questo punto inciderà molto la volontà del 30enne nato a Paços de Brandao, che per il momento è quella di restare a Roma.