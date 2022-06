Paolo Del Genio, giornalista responsabile dello Sport per Tele Capri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A in merito al mercato del Napoli e alle parole di alcuni giocatori del Cagliari, che avrebbero garantito ai loro tifosi di non andare al Napoli a causa della grande rivalità tra le due squadre.

Questo quanto rilasciato:

“Stanno girando delle notizie da Cagliari che, per come la vedo io, sono fuori ogni logica. Noi parliamo di professionismo ad altissimo livello, ma pare che i giocatori del Cagliari abbiano garantito ai loro tifosi di non andare al Napoli a causa della grande rivalità. Mi sembra una cosa assurda, spero che non sia così. A prescindere dalla rivalità tra i supporters di Napoli e Cagliari, c’è da dire che in Sardegna c’è Alessio Cragno, un buonissimo portiere. Per questo motivo credo che la società azzurra debba fare tutte le valutazioni sulla possibilità di prenderlo o meno, nel caso in cui uno tra Ospina e Meret dovesse partire.”