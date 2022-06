Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” la Juventus sarebbe pronta ad investire per portare a Torino un vice-Vlahovic. Dopo non aver riscattato Morata dall’Atletico Madrid, la vecchia signora starebbe sondando il terreno per Giovanni Simeone, sorpresa dell’ultimo campionato con l’Hellas Verona. Gli scaligeri lo valutano 15 milioni.