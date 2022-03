Pià: “Belotti? Non lo vedrei bene al Napoli! Vi dico la mia su Dries Mertens”

L’ex attaccante del Napoli, Inacio Pià, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sulla situazioni attaccanti in casa Napoli. Queste le sue parole: “Mertens è fantastico! Dal mio punto di vista andrebbe rinnovato immediatamente, è una pedina troppo preziosa sul piano dell’intelligenza calcistica per privarsene. Guiderà lui l’attacco degli azzurri contro l’Atalanta e potrà dire la sua anche negli ultimi impegni dei partenopei.

Belotti? Non lo vedrei bene al Napoli, soprattutto se dovesse fare il sostituto di Osimhen. Non penso che l’attaccante sia entusiasta di fare questo tipo di ruolo. Anche dal punto di vista realizzativo, il calciatore granata, ha bisogno di giocare quanti più minuti possibili. Lasciar partire Mertens per Belotti, mi sembra una sciocchezza”.