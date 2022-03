UFFICIALE – Napoli, Osimhen eletto miglior giocatore di marzo della Serie A: ecco quando verrà premiato

Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha annunciato quando Victor Osimhen riceverà il premio come miglior giocatore della Serie A del mese di marzo. Di seguito, il comunicato:

“Victor Osimhen eletto calciatore del mese di Marzo. Il premio indetto dalla Lega Serie A “Player of the Month” è stato assegnato all’attaccante del Napoli che si è reso protagonista di due doppiette decisive contro Verona e Udinese. Osimhen verrà premiato allo Stadio Maradona nel pre partita di Napoli-Fiorentina in programma il 10 aprile. In questa stagione il premio “Player of the Month” era stato già assegnato a Kalidou Koulibaly per il mese di Settembre”.