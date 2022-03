Donadoni: «Il Napoli ha più qualità del Milan. Fabian? Mi ricorda Dunga»

Oggi La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Donadoni, ex ala del Milan di Sacchi e Capello ed ex allenatore del Napoli:

Su Napoli-Milan: “Spalletti e Pioli hanno adattato l’interpretazione del sistema – un 4-2-3-1 speculare – alle caratteristiche dei giocatori di cui dispongono. E i risultati gli stanno dando ragione, visto che si giocano una fetta di scudetto in questa partita di domani, anche se poi ci saranno altre dieci turni e le insidie sono sempre dietro l’angolo per tutti. […] Molto dipenderà dall’atteggiamento delle squadre. Probabilmente il possesso sarà più del Napoli, abile negli spazi stretti. Mentre il Milan può far male a campo aperto”.

Su Fabian: “Lo spagnolo appare più compassato, ma la palla sa farla girare bene e soprattutto anticipa col pensiero la giocata. Da un certo punto di vista mi ricorda Dunga, ma rispetto al brasiliano Fabian è ancora più forte tecnicamente. E poi ha mostrato di saper essere decisivo”.