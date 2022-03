Repubblica – Osimhen pronto a decidere il match contro il Milan

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano abbia voglia di lasciare il segno durante il big match contro il Milan (domenica, ore 20:45).

Attualmente, il centravanti è fermo a sette reti in campionato e il goal al Maradona gli manca dal 17 ottobre, quando segnò al Torino di testa.

L’obiettivo è quello di raggiungere la doppia cifra nella classifica dei cannonieri di Serie A. Ma, regalare una gioia ai tifosi, per conquistare tre punti chiave in ottica scudetto, non sarebbe male.