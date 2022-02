Nocerino: “Non è il Barcellona di Guardiola ma occhio! Vi svelo chi farà più spavento al Napoli”

Il centrocampista campano, Antonio Nocerino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sfida tra Napoli e Barcellona di questa sera. Queste le sue parole: “Non è sicuramente il Barcellona che affrontai io ai tempi del Milan, ma fa comunque paura! La storia ed il nome di questo club saranno per sempre indelebili negli annali di questo sport. Ecco perchè il Napoli dovrà fare attenzione. Dopo il ricambio generazionale, i blaugrana hanno bisogno di vincere trofei per inculcare ai più giovani l’arte di vincere.

Il Barcellona di Guardiola che affrontai era l’ultimo con tutti gli extraterrestri al completo. Studiammo settimane alcune tattiche per provare ad arginarli ma loro facevano tutto quello che volevano. Adesso la situazione è cambiata, Xavi però non ha alcune intenzione di uscire ai sedicesimi di finale. Il Napoli dovrà stare molto attento al centrocampo dei catalani! De Jong, Gavi e Pedri, saranno il punto di partenza del Barcellona del futuro“.