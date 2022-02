UFFICIALE – Barcellona-Napoli, le formazioni: le scelte di Xavi e Spalletti!

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio, Barcellona e Napoli hanno reso note le formazioni ufficiali. Le due squadre si daranno battaglia al Camp Nou per il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Previsto il tutto esaurito per un match che, da molti, è stato definito da Champions. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Piquè, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Nico; Adama Traorè, Aubameyang, Ferran Torres.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.