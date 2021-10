Ass. De Jesu sicuro: “Le regole vanno rispettate! Non ci saranno eccezioni per gli ultras, vi spiego”

L’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Jesu, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla questione ultras. Queste le sue parole: “Lo sciopero del tifo organizzato non è una questione presa in considerazione dalla giunta comunale. Le regole vanno rispettate! C’è un chiaro regolamento d’uso dell’impianto oltre ad un protocollo ben preciso che tutti i tifosi rispettano.

Concedere delle zone libere da queste regole agli ultras sarebbe poco corretto verso tutti. Sarebbe discriminante e causerebbe anche i malumori dei partenopei che affollano gli altri settori del Maradona“.