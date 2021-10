Spalletti: “Grande gruppo, uniti si vince. Vincere EL? Passiamo prima il turno, poi si vede”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato così nel post-gara:

“Il fatto di non sbloccare subito il match porta a non essere concentrati e noi dovevamo rimanere in ordine con più pazienza per cercare il vantaggio. Abbiamo creato comunque tante palle gol. Quando si hanno tanti giocatori possiamo giocare in tanti modi, con tante varianti: con due trequartisti per esempio, ma va mantenuto l’equilibrio.“

“Oggi Elmas si è sacrificato facendo il quinto, con questi giocatori è facile giocare in questo modo. Sono molto felice, ma si può migliorare. Ottimo atteggiamento dei miei ragazzi. Questo è un grande gruppo, molto unito e molto intelligente. L’anno scorso fallita la Champions non c’era mercato per nessuno, avevano fallito l’obiettivo di squadra, cosa che noi dobbiamo esserlo sempre. Uniti si vince, bisogna giocare per lo stesso obiettivo, senza risultati personali.”

“Vincere EL? Dobbiamo passare il turno prima, queste gare non sono facili perchè si accavallano a quelle del campionato. In alcuni reparti siamo coperti, in altri forse siamo po’ più stretti. Contro squadre come il Legia, non basta la giocata del singolo ma c’è bisogno di un lavoro di gruppo.“

“Osimhen è molto disponibile, piano piano sta conoscendo anche il sacrificio di venire incontro ai compagni e poi ributtarsi in avanti. Lui da segnali importanti, può migliorare ancora. Domenica Mourinho sa come comportarsi, vorrà vincere e la Roma con lui è una grande squadra”.