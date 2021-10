Insigne: “Rinnovo? Sono sereno e penso al campo”

Ennesima vittoria per il Napoli e primo trionfo europeo in stagione, tre punti utili alla classifica che lanciano i partenopei verso la qualificazione. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha commentato così a DAZN la vittoria, di cui tra l’altro è stato protagonista:

“Lavoriamo sempre per restare sul pezzo e la cosa importante è non subire reti. L’astinenza da gol? Punto molto sulla prestazione, quella non deve mancare visto che lavoro per la squadra. Il rinnovo? Resto sereno e penso al campo, c’è il mio agente al lavoro per trovare la soluzione migliore. Si tratta di una stagione importante e prima di tutto il capitano deve essere sereno, non devo disperarmi per errori come quello di domenica ad esempio.”