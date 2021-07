Padovan: “A questo Napoli manca poco per essere da scudetto! Vi dico la mia sul mercato”

Il noto giornalista, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sull’approdo di Spalletti al Napoli e del mercato. Queste le sue parole: “Spalletti è l’uomo giusto per questo Napoli! Ha vinto il casting messo su da De Laurentiis ed ora è pronto a centrare l’obiettivo Champions. Con la Roma e con lo Zenit ha vinto diversi trofei ed ora vorrà ripetersi anche all’ombra del Vesuvio dopo la, non brillantissima, parentesi con l’Inter.

Il mercato è molto cambiato negli ultimi anni e la pandemia ha indotto ulteriori mutazioni. In Italia adesso più squadre hanno bisogno di autofinanziarsi, prima era una prerogativa soprattutto del Napoli. Per questo motivo, i prezzi si sono piuttosto abbassati per i calciatori medi e gli azzurri ne hanno risentito molto dal punto di vista delle cessioni. ADL dovrà essere bravo a prendere calciatori non troppo famosi ma funzionali al gioco di Spalletti. Gli inglesi continuano a spendere fior di quattrini ed i più blasonati restano troppo costosi. Con un terzino sinistro, e mantenendo i titolari, questo Napoli può dire la sua per lo scudetto.

Insigne? Il rinnovo del capitano può essere un problema! Non bisognava arrivare a questo punto, adesso ADL deve trovare una soluzione dato che sarebbe follia far giocare il 24 in scadenza per un’intera stagione”.