Anche Harry Kane, dopo Phil Foden, carica il suo gruppo in vista della partita di domani: l’Inghilterra ha la grande occasione di riportare a casa un grande titolo dopo quasi 60 anni di astinenza.

L’attaccante in uscita dal Tottenham e dal futuro incerto potrebbe essere uno dei protagonisti in campo; intanto, fuori dal campo, ha fatto il punto alla vigilia della partita di domani. Queste le sue parole:

“Per vincere il secondo trofeo internazionale non c’è posto migliore di Wembley! Siamo eccitati, ma siamo anche giustamente tesi. Domani sappiamo che ci saranno i nostri tifosi a cantare e a supportarci, ma si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la grinta che abbiamo in corpo e usarla a nostro vantaggio“.