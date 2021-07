Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla situazione di Lorenzo Insigne. Ecco le sue dichiarazioni:

“Insigne sta dando un contributo enorme in Nazionale, nonostante non sia incluso in quei calciatori che fanno la differenza anche quando le cose non vanno bene. Tuttavia è il collettivo a mettere in risalto le sue qualità. Non lo ritengo un fuoriclasse ma un campione di seconda fascia, e per il Napoli sarebbe difficile sostituirlo”.