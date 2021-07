Zoff: “Possiamo battere l’Inghilterra. Vi racconto quella vittoria del ’73…”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli tra le altre, ha parlato al Corriere della Sera. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Nazionale Italiana che domani affronta l’Inghilterra a Wembley:

“Domani l’Italia avrà il pubblico a sfavore ma possiamo battere gli inglesi perchè non siamo inferiori. Abbiamo qualità, carattere ed esperienza, ho grande fiducia. Per battere queste squadre ci vuole cuore caldo e sangue freddo, ma nel ’73 fu difficile. Non li avevamo mai battuti e loro si sentivano i padroni del gioco. Ci chiamavano camerieri pensando di offenderci, ma facendoci arrabbiare non facevano altro per caricarci. La vittoria fu epocale e capimmo che potevamo battere chiunque, ma era solo un’amichevole, domani conta di più”.

“Cosa mi ha colpito di questa Nazionale? Il gruppo, che è la vera forza di questa squadra. C’è armonia e chiunque entra dà sempre il massimo”.