Phil Foden, centrocampista della Nazionale inglese, è un grande talento per i nostri avversari e potrebbe essere un pericolo per la nostra difesa, se dovesse recuperare dall’infortunio che ha avuto.

Nell’attesa del responso definitivo sulle sue condizioni, il centrocampista del Manchester City ha parlato della partita e ha dato un consiglio ai suoi compagni su come affrontare il match. Queste le sue parole:

“Sarà un’emozione giocare con tutti i nostri tifosi, ma dobbiamo rimanere concentrati: dovremo trattare questa partita come se fosse la sfida inaugurale. Non abbiamo bisogno di cambiare nulla, abbiamo giocato bene in ogni gara”.