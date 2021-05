Renica: “Le maggiori colpe le ha la società! Gattuso? Vi dico la mia”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sul clamoroso pareggio maturato in casa dal Napoli contro il Verona. Queste le sue parole: “Non è giusto buttare sempre e comunque la croce sull’allenatore in queste circostanze! La colpa principale è della dirigenza che, a suo tempo, non ha acquistato giocatori con buona personalità che sarebbero stati oro in partite del genere.

Il Verona ha giocato la sua partita e gli azzurri l’hanno preparata decisamente male. Con cinque attaccanti in campo, mi sarei aspettato tanti lanci lunghi e sgomitate ma così non è stato. Dopo il grande lavoro degli ultimi mesi, il Napoli avrebbe meritato la Champions. Vedere una partita del genere mi ha terribilmente deluso“.