Dalla Spagna – Anche il Napoli sul gioiellino del Barça: i dettagli

Lo scorso anno il Barcellona comprò Vitor Roque. Il 19enne brasiliano è stato sei mesi in prestito all’Athletico Paranaense per poi approdare in Liga. Inizio deludente: 13 presenze, di cui soltanto due da titolare, senza fornire assist né realizzare gol. Non una bocciatura definitiva: i blaugrana – fa sapere il Mundo Deportivo – vogliono girarlo in prestito.

Tante le squadre interessate all’acerbo talento del Barcellona. In Spagna ci sarebbero stati sondaggi da parte di Siviglia e Real Betis. Anche le big europee hanno chiesto informazioni. Il Mundo Deportivo ha citato Napoli, Manchester United, Olympique Lione e Nizza. Recentemente Xavi si è espresso su Vitor Roque: “Decideremo a fine stagione – ha spiegato il tecnico – Non è facile arrivare da un altro campionato, non è facile fare la differenza al Barça. Ha bisogno di più minuti, di fiducia e a fine stagione decideremo”.