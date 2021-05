Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul mancato approdo di Conceiçao sulla panchina azzurra. Queste le sue parole: “Solo De Laurentiis sa chi sarà il prossimo allenatore del Napoli! Sul portoghese non mi sono mai arrivate conferme nella giornata di ieri, ed è per questo che, quest’oggi, non mi ha molto sorpreso vedere il dietrofront fatto dal patron partenopeo.

Vi dico di più, molto probabilmente domani ci sarà la firma sul contratto del nuovo tecnico. Giovedì poi ci sarà la conferenza stampa di presentazione in un noto albergo romano per questioni legate al Coronavirus“.