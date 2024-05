Fabrizio Biasin ha parlato di Antonio Conte in un’intervista rilasciata ai microfoni di Le Cronache di Spogliatoio.

Le sue parole sul tecnico salentino: “Conte è un grande allenatore, ma ha anche delle caratteristiche particoli. Motivo per cui diversi club non hanno deciso di prenderlo, soprattutto dopo le ultime esperienze in Italia e Inghilterra. Anche ADL vorrebbe portarlo a Napoli ma non ha ancora deciso cosa fare”.