Da Udine – Cannavaro prepara la sfida contro il Napoli: un titolare out? Le ultime

Lunedì 6 maggio Udinese e Napoli si sfideranno alla Dacia Arena nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. I partenopei sono reduci dal pari casalingo con la Roma. La vittoria non arriva dallo scorso 7 aprile, circa un mese. In casa non va meglio: l’ultima vittoria risale al 3 marzo contro la Juventus.

Dall’altra parte, c’è un’Udinese in crisi che lotta per non retrocedere. La sconfitta nel recupero contro la Roma ha fatto malissimo, ma il pari contro il Bologna fa ben sperare. I ragazzi di Thiago Motta stanno facendo una stagione strepitosa. Un punto nel fortino del Dall’Ara è importantissimo, per la classifica e per il morale. Fabio Cannavaro ha la possibilità di dare continuità contro il Napoli. Nella giornata di ieri Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Oggi i friulani si sono allenati al centro sportivo Dino Bruseschi di Udine. Questa la nota della società:

“Allenamento pomeridiano per i ragazzi di mister Cannavaro. Nel programma odierno lavoro tattico per reparti e poi a ranghi compatti. Domani è in programma un allenamento al mattino”.