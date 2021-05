Europa League: il Napoli testa di serie, ma cambiano le regole

Il Napoli in Europa League sarà tra le squadre di prima fascia. Ci sono due novità importanti nel regolamento della competizione Europea.

Il 27 Agosto 2021 ci saranno i sorteggi per l’Europa League. Le squadre italiane ammesse alla competizione sono il Napoli e la Lazio. Il Napoli è testa di serie. La prima partita di Coppa si giocherà il 16 settembre 2021. La finale avrà luogo a Siviglia in Spagna il 18 maggio 2022.

Ci sono però importanti novità nel regolamento. I gruppi saranno 8 e non più 12, ciò comporta un aumento del valore tecnico del torneo. Inoltre, il secondo posto nel girone non è più sufficiente per qualificarsi agli ottavi. Alla fase successiva avranno accesso solo le prime otto squadre dei gruppi, le seconde invece affronteranno le squadre arrivate terze nei loro gruppi della Champions. La strada verso Siviglia sembra già più impegnativa. Tra le squadre rivali più prestigiose ci sono certamente il Lione, Leverkusen e il Leicester.

Bisogna aspettare il 27 agosto per scoprire le sorti del Napoli in Europa League.