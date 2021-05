Mario Giuffrida, agente Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando del terzino albanese in scadenza di contratto col Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Ad oggi non abbiamo avuto contatti con ADL. Non so quale sarà la sua volontà ma ad oggi non è stato fissato nessun contatto tra le parti. Con altri club non è stato ancora raggiunto nessun accordo. Il ragazzo adora la città, disposti anche a restare a Napoli”.