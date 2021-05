Alessandro Canovi, agente, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di un possibile approdo sulla panchina del Napoli di Galtier, tecnico del Lille:

“Chi lo vuole deve trattare col Lille perchè ha ancora un anno di contratto. Ci sono varie squadre interessate, non solo il Napoli, ma anche Lione e Nizza. La Ligue 1 non è inferiore alla Serie A, quindi chi gioca titolare in Francia può farlo sicuramente anche nel nostro campionato”