Montervino: “Insigne è un fuoriclasse! Attualmente, è il più grande talento italiano”

Il ds del Taranto, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne è sempre stato un leader tecnico del Napoli. Nell’ultimo anno la sua maturazione si è completata. Si è caricato il Napoli sulle spalle, è un giocatore straordinario. Anche domenica ha battuto un rigore contro la Fiorentina con un pallone che pesava 40 Kg. Si può dire di tutto tranne che non sia un fuoriclasse e non abbia personalità. Per me è sottovalutato, è il più grande talento italiano che abbiamo adesso. Lo dicono in tutta Italia tranne che a Napoli”.