Agostinelli: “Match point con il Verona, la festa non sarà rovinata”

L’allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli e si è soffermato sul futuro del Napoli e non solo: “Il Napoli ha un match point in casa. Mi sembra impossibile che il Verona gli rovini la festa ma comunque è una partita da giocare. L’Atalanta non ci pensa nemmeno ad arrivare quarta. Se il Milan dovesse vincere sarà perché se lo meriterà ma non credo che succederà. L’Atalanta che perde in casa ci credo poco, anche se la finale di Coppa Italia può togliere delle energie”.