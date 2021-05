Sindaco Castel di Sangro: “Vi anticipo le date del ritiro azzurro”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli Tv: “Anche se non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli, posso anticipare le date del ritiro azzurro. In particolare, la squadra partenopea sarà in ritiro nella nostra Castel di Sangro dal 3-4 agosto e fino al 12-13.



Poi, a luglio il Napoli sarà a Dimaro. Successivamente farà tappa all’estero per qualche torneo amichevole. Sarà poi il turno dell’Abruzzo per completare il percorso di preparazione alla prossima stagione agonistica. Stiamo lavorando per la presentazione ufficiale della squadra, che faremo all’aperto”.