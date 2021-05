Ag. Meret: “A fine stagione parleremo con il Napoli del suo futuro”

Andrea Pastorello, agente anche di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it: “Meret? Stiamo valutando la situazione. Ma attendiamo la fine della stagione per vedere con il Napoli quale decisione prendere. L’Inter? Ha fatto davvero un bel campionato. Sono stati tutti molto bravi. Partendo da Conte, arrivando alla squadra ed alla società. Hanno centrato un obiettivo difficile, raddrizzando una stagione non partita bene. Vlahovic? Ha raggiunto numeri importanti. Nonostante giocasse nella Fiorentina che ha avuto un’annata dura. Però non so se possa essere già pronto per il post Ibra al Milan”.