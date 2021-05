Brovarone: “Osimhen? Il passaggio a Lozano è molto significativo”

Bernardo Brovarone, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Penso che Gattuso possa andare a Firenze e sinceramente mi farebbe piacere. Ha le caratteristiche ideali per il progetto viola. Anzi mi sorprende non resti a Napoli. Ma avrà avuto il suo problema. Il nodo principale è il rinnovo che si sarebbe dovuto fare ma non si è mai fatto. Vlahobic o Osimhen? Sono due giocatori diversi ma dal grande futuro. Il primo è una forza della natura, molto umile. Il secondo ha forza fisica, agilità, colpi. Se dovessi scegliere, mi terrei Osimhen. Mi esalta. Quello che mi ha fatto pensare che potesse effettivamente diventare un fenomeno è il fatto che abbia passato la palla a Lozano. Un gesto del genere fatto da lui vuol dire tanto”.