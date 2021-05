Iezzo: “Non capisco perché rimettere Ospina quando Meret sta andando bene”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio Goal circa il momento che sta vivendo ilNapoli: “Meret stava giocando bene e stava trovando continuità, a tre partite dalla fine è azzardato cambiare. Adesso si rimette in campo Ospina, non capisco il perchè. Gattuso lo fa da tempo e andiamo avanti. Le gerarchie erano più verso la titolarità di Ospina che di Meret. Oggi parliamo da tifosi ma chi sceglie è sempre l’allenatore. In Nazionale ora toccherà a Donnarumma e spero che toccherà anche a Meret. Li reputo i migliori portieri in Italia”.