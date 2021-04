Ivan Juric, attuale allenatore dell’Hellas Verona, è uno degli allenatori sulla lista di De Laurentiis per il prossimo anno. L’attuale allenatore della squadra veneta ha parlato in conferenza stampa, prima della partita col Genoa, del suo futuro: “Siamo salvi da molto tempo ma non abbiamo ancora parlato di futuro. Potrei anche prendermi un anno sabbatico insieme al mio staff perchè è stata una stagione impegnativa. Fino ad ora non abbiamo affrontato quest’argomento”