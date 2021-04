Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della partita di ieri tra Napoli e Juventus. L’ex difensore è tornato a parlare di Rrahmani: “Gattuso mi ha sorpreso in negativo schierando Rrahmani. Il calciatore, come penso da molto tempo, non è adatto per una squadra come il Napoli. Ieri gli azzurri non hanno messo un minimo di pressione alla Juventus”.