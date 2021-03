Sky, Marchetti: “Contatti con Sarri non sono più un segreto”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” a Radio Marte, è intervenuto il noto giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, per fare il punto della situazione in casa Napoli. Di seguito le dichiarazione rilasciate:

“Nelle prossime tre gare sicuramente il Napoli non può perdere punti, almeno deve arrivare una vittoria. Sono partite alla portata degli azzurri. Il Napoli è chiamato a rispondere perché la vittoria con il Bologna non ha sancito la fine della crisi. Per Gattuso, andarsene con l’obiettivo raggiunto è una cosa, avendo fallito un’altra. Non credo che la partita con la Juventus potesse essere spostata più avanti, anche se sarebbe stato meglio per tutti, anche perché non vi era certezza che i bianconeri uscissero dalla Champions. Il ritorno di Sarri non è più un utopia, a lui farebbe piacere ma ci sono vari nomi sulla lista di Adl che deve capire se sia la scelta più giusta. Per Zaccagni, il Napoli si è sentito con l’entourage e a gennaio avevano fissato il prezzo quando l’affare non si poteva fare, le parti continuano a sentirsi. Giuntoli ha ancora vari anni di contratto e il presidente non ha le sue stesse competenze tecniche. Il Napoli è l’unica squadra che non ha una situazione debitoria. Non mi risulta che ci sia un interesse per Senesi e Dalot. Locatelli costa molto, il suo cartellino ammonta a circa 40 milioni, ma con un allenatore come Sarri potrebbe esaltarsi molto“.