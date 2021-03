Europa League, Manchester United – Milan: le formazioni ufficiali

Alle 18:55 andrà in onda, probabilmente, l’ottavo di finale migliore di questo turno di Europa League. Molti gli assenti per Stefano Pioli con alcuni calciatori che, seppur quasi recuperati dall’infortunio, sono stati preservati dall’ex tecnico della Fiorentina proprio in vista del match di campionato contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Manchester United (4-2-3-1): Henderson, Wan Bissaka, Bailly, Maguire, A.Telles, Mc tominay, Matic, James, B.Fernandes, Martial, Greenwood.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Meitè, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic, Leao.